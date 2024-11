Aktualisiert am 04.11.2024 - 07:37 Uhr

Aktualisiert am 04.11.2024 - 07:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Trump hat Vorfahren im rheinland-pfälzischen Kallstadt. Doch seine Beziehung zu Deutschland ist frostig. Immer wieder ist das Land Thema in seinen Wahlkampfreden – so nun auch in Pennsylvania.