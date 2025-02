Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck hat US-Vizepräsident J. D. Vance deutlich widersprochen. "Das, was Vance gestern gemacht hat, geht ihn nichts an. So klar muss man das sagen", sagte er im Interview mit RTL und n-tv. "Kümmere dich um deinen eigenen Kram, da gibt's Aufgaben genug in den USA ."

Vance hatte die europäischen Verbündeten in seiner Rede am Freitag ungewöhnlich scharf attackiert und sie vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Er nahm dabei indirekt Bezug auf die deutsche Debatte über eine Abgrenzung von der AfD : "Es gibt keinen Platz für Brandmauern", sagte er. "Die Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt." Entweder man halte dieses Prinzip aufrecht oder nicht.

Zuvor hatten sich bereits andere Politiker zu Wort gemeldet. Bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz verbat sich Bundeskanzler Olaf Scholz eine Einmischung in die deutsche Politik kurz vor der Wahl. Deutschland werde es "nicht akzeptieren, wenn Außenstehende zugunsten dieser Partei in unsere Demokratie, in unsere Wahlen und in die demokratische Meinungsbildung eingreifen", sagte Scholz am Samstag in München. "Das gehört sich nicht – erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten", fügte er hinzu.