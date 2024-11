Ihren angestrebten Wahlsieg wollte Kamala Harris an einem besonderen Ort feiern. Doch im Laufe des Abends löst sich ihr Traum von der Präsidentschaft in Luft auf.

David Schafbuch berichtet aus Washington

Nadine Seiler blickt ungläubig in die Ferne. Sie habe keine Angst vor dem, was jetzt in den USA passieren wird. Schließlich wisse sie schon, wie Donald Trump als Präsident sei. "Es ist okay für mich", sagt Seiler. Sie versucht zu lächeln. Ein Banner, das sie den ganzen Abend mit sich herumgetragen hat, hat sie dabei zwischen Arme und Oberkörper geklemmt. "Madam President" steht darauf. In ihren Händen hält sie jetzt ihr Handy, auf das sie wie viele andere Besucher immer wieder blickt.

Die Nachrichten, die dort eintreffen, lassen im Laufe des Abends immer deutlicher erkennen, was viele hier im liberalen Washington verhindern wollten: Donald Trump wird erneut Präsident der USA. "Das ist es, was Amerika offenbar will", resümiert Seiler mit einem Achselzucken, ein leichtes Lächeln huscht über ihre Lippen.

Doch auf die Frage, was die vier kommenden Jahre für sie bedeuten, wird sie plötzlich ernst: Sie werde die USA verlassen. Seiler stammt ursprünglich aus Trinidad und Tobago. Jetzt wolle sie dorthin zurückkehren. "Sie wollen die Einwanderer loswerden, also wird diese Einwanderin dann gehen. Wir sind dort vielleicht arm, aber wir sind keine Faschisten."

Stunden zuvor hatte Seiler noch strahlend mit ihrem Banner vor unzähligen Fotografen und Kameraleuten posiert, die aus aller Welt nach Washington gekommen waren. Gemeinsam mit Tausenden Besuchern wollte die Frau an der traditionsreichen Howard Universität den Sieg von Kamala Harris feiern.

Für die Vizepräsidentin ist die Universität seit heute aus zwei Gründen ein besonderer Ort: Harris hatte dort 1986 ihren Abschluss in Politik- und Wirtschaftswissenschaften gemacht. 38 Jahre später wollte sie genau hier ihren größten Triumph feiern: erste Präsidentin der USA geworden zu sein. Doch daraus wird nun nichts.

Dass Harris ihren Wahlabend an ihrer alten Universität verbringen wollte, war schon seit einigen Tagen bekannt. Die Einladung an die Besucher kommt dagegen spät: Erst am Wahltag um 17 Uhr Ortszeit wird eine E-Mail verschickt, trotzdem gehen innerhalb kürzester Zeit 1,5 Millionen Rückmeldungen ein. So war es nach erfolgreicher Anmeldung auf den Smartphones zu lesen.

Trump hingegen poltert zu diesem Zeitpunkt schon auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social über einen möglichen Wahlbetrug im wichtigsten Swing State Pennsylvania. Beweise nennt er dafür nicht. Am Ende des Abends wird er den Staat für sich entschieden haben.

Unter den vielen Pressevertretern gehen da schon die Spekulationen los: Wird die Trump-Seite nervös? Weiß das Harris-Lager anhand eigener Erhebungen, dass die Chancen für einen klaren Sieg plötzlich da sind, der dann vor jubelnden Unterstützern gefeiert werden kann?

Dafür war eigentlich alles angerichtet: Teile der Universität wurden schon am Morgen mit hohen Zäunen versehen. Die für den Campus zuständige Polizei, ihre Kollegen aus der Hauptstadt und die Sonderkräfte des Secret Service waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie bewachten den Campus zu Fuß, in Autos oder auf Fahrrädern. Die Studierenden hatten an diesem Tag nur digitale Veranstaltungen.