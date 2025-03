Kontra

Das führt zu regelmäßigen Eskalationen

Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Dass ihre Fraktion im Bundestag in dieser Legislaturperiode so groß ist wie noch nie zuvor, müssen die anderen Vertreterinnen und Vertreter der politischen Mitte akzeptieren und sich fragen, woran es liegt, dass die Bürgerinnen und Bürger ihnen bei der Wahl nicht mehr ausreichend vertraut haben. Aber: Demokratisch gewählt zu sein, heißt nicht, dass die AfD auch eine demokratische Partei ist. Drei der 16 AfD-Landesverbände gelten laut den jeweiligen Verfassungsschutzämtern als gesichert rechtsextrem. Dazu gehört etwa der als besonders radikal geltende thüringische Verband unter Landesparteichef Björn Höcke. Sechs weitere Landesverbände werden als Verdachtsfälle geführt.

Wer in der vergangenen Legislaturperiode mal einige Sitzungen auf der Besuchertribüne verbracht hat, weiß, welches Gedankengut da von den Sitzplätzen der AfD-Abgeordneten in den Saal gebrüllt wird. Zwischenrufe und Störversuche gehören im Parlament zwar in Maßen dazu. Bei der AfD haben sie jedoch System.

Mit einer so großen Fraktion im Bundestag dürfte es in den kommenden Jahren schwer genug werden, die Situation unter Kontrolle zu halten. Zu glauben, dass ein Sitz im Bundestagspräsidium dazu führt, dass die AfD sich künftig mehr disziplinieren lässt oder gar komplett an die Regeln hält, ist mindestens mal optimistisch – aber verbunden mit ziemlich hohem Restrisiko.

Teile der AfD verfolgen offenkundig das Ziel, die parlamentarische Demokratie in ihrer jetzigen Form zu destabilisieren. Wir sollten ihnen dafür keinen Hebel geben. Erst recht nicht in der sogenannten Herzkammer der Demokratie.