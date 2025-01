US-Präsidentschaftswahl: Kongress bestätigt Sieg von Donald Trump

Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl ist durch den US-Kongress bestätigt worden. Das entsprechende Ergebnis verkündete Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington . Harris, die gegen Trump die Wahl verloren hatte, leitete die Sitzung in ihrer Funktion als Präsidentin des Senats.

Der Republikaner Trump hatte sich bei der Wahl im November 312 Stimmen der Wahlleute gesichert, Harris kam auf 226. Die Resultate aus den einzelnen US-Bundesstaaten wurden bei der Sitzung am Montag zunächst verlesen und gezählt. Trump kann damit wie vorgesehen am 20. Januar den Amtseid ablegen und zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen, nachdem er bereits von 2017 bis Anfang 2021 Präsident war.

Trump erkennt seine damalige Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden bis heute nicht an. Er hatte seine Anhänger am 6. Januar 2021 mit der Erzählung von massivem Wahlbetrug aufgewiegelt. Viele Republikaner bleiben ebenfalls bei der Erzählung des gestohlenen Sieges, obwohl es keinerlei Belege dafür gibt.

Er begrüße "die Rückkehr von Ordnung und Höflichkeit in diesem historischen Prozedere" und gratuliere Präsident Donald J. Trump und Vizepräsident J. D. Vance aufrichtig zu ihrer Wahl an die Spitze dieser großartigen Nation. "Ich bete für sie", so der evangelikale Pence. Der Republikaner hatte sich vor vier Jahren am 6. und 7. Januar 2021 gegen Trumps Forderung gestellt und den Wahlsieg von Joe Biden zertifiziert. Einige von Trumps Anhängern wollten Pence deshalb wegen behauptetem Verrat aufhängen.