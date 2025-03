US-Präsident Donald Trump und seine neue Regierung wähnen sich in einem Kulturkampf. Ihr Ziel, wie Trump mehrfach erklärte, ist die Abschaffung von allem, was sie für "woke" halten. Darunter fällt die Anerkennung sexueller Minderheiten, von allen Geschlechtsidentitäten außerhalb des binären Mann-Frau-Spektrums und antirassistische Sprache.

Um die Bekämpfung der "Wokeness" voranzutreiben, haben US-Behörden Memos herausgegeben, in denen sie ihre Mitarbeiter dazu auffordern, bestimmte Wörter in offiziellen Verlautbarungen gar nicht oder nur eingeschränkt zu nutzen. Die unvollständige Liste dieser Wörter liegt der "New York Times" vor, die zuerst darüber berichtete.

LGBTQ-Personen und Schwarze im Fokus

So sollen Behörden künftig auf Worte verzichten, die zur Inklusion von trans Personen genutzt werden. Neben dem Wort "trans" sollen so auch Begriffe wie "Pronomen", "Geschlecht", "Mensch mit Uterus" oder "biologisch männlich/weiblich" aus dem Behördenwortschatz gestrichen werden.

Trump wollte Redefreiheit stärken

Die Begriffe tauchten in den Memos der Regierung, in offizieller und inoffizieller Behördendokumentation und anderen von der "New York Times" eingesehenen Dokumenten auf. In einigen Fällen wurde die Entfernung dieser Wörter von öffentlich zugänglichen Webseiten oder die Eliminierung anderer Materialien angeordnet, in denen sie vorkommen könnten.