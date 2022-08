Homeoffice-Angebot: Arbeitsministerium will Pflicht wieder einführen

Aktualisiert am 24.08.2022 - 18:57 Uhr

Arbeitsministerium will Pflicht zu Homeoffice-Angebot wieder einführen

Das geht aus dem Referentenentwurf für eine SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung aus dem Haus von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" (Mittwoch) berichtet. Die Regelung soll zum 1. Oktober in Kraft treten und bis zum 7. April 2023 gelten.