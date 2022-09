Corona I RKI: Zahl der Infektionen nicht mehr rückläufig

Aktualisiert am 16.09.2022 - 00:25 Uhr

Aktualisiert am 16.09.2022 - 00:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Angesichts der Jahreszeit erwartet das Robert Koch-Institut (RKI) in nächster Zeit wieder mehr Atemwegskrankheiten. "In den kommenden Wochen ist nach dem Ende der Ferienzeit mit einer saisonal bedingten Zunahme an respiratorischen Erkrankungen insgesamt zu rechnen", heißt es im Covid-19-Wochenbericht des Instituts vom Donnerstagabend.