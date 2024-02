Aktualisiert am 14.02.2024 - 07:17 Uhr

Aktualisiert am 14.02.2024 - 07:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Kampagne startet am Donnerstag mit jeweils einer Doppelseite in den beteiligten Zeitungen und deutschlandweit auf den digitalen Außenwerbeflächen von Ströer. Nach der Veröffentlichung wird das Motiv weiterhin in den Zeitungen, im öffentlichen Raum und über soziale Medien im Internet ausgespielt.