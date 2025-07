Nachdem ihre Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht und die zweier weiterer Kandidaten am vergangenen Freitag im Bundestag abgesagt worden war, hat sich die Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf am Dienstag erstmals selbst zu Wort gemeldet. Morgens gab sie zunächst eine schriftliche Stellungnahme über eine Anwaltskanzlei ab, abends stellte sie sich den Fragen des Moderators Markus Lanz in seiner gleichnamigen Sendung.