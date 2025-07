Martin Huber: Der CSU-Generalsekretär will am bayerischen Ferienrhythmus nichts ändern. (Quelle: Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Der Generalsekretär der CSU , Martin Huber, sieht Bayern nicht in der Pflicht, etwas am Rhythmus der Sommerferien in Bayern zu ändern. "Wenn andere Länder untereinander tauschen wollen, steht ihnen das frei – Bayerns Ferien bleiben, wie sie sind", sagte er der "Rheinischen Post".

Nur zwei Bundesländer mit festen Terminen

In 14 Bundesländern beginnen die Sommerferien von Jahr zu Jahr in einem rotierenden System zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Nur in Bayern und Baden-Württemberg starten sie stets Ende Juli oder Anfang August und enden Mitte September. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Vorstöße, um die Ferienzeiten auch in diesen beiden Ländern flexibler zu gestalten. Die Sommerferientermine sind bis ins Schuljahr 2029/2030 festgelegt. Ende dieses Jahres wird über den folgenden Zeitraum verhandelt.