Eine Mehrheit der Menschen in Ostdeutschland soll mit der Demokratie hadern. (Symbolfoto) (Quelle: IMAGO/Michael Gstettenbauer)

Immer mehr Deutsche sind unzufrieden mit der Funktionsweise der Demokratie in der Bundesrepublik. Das geht aus dem neuen "Deutschland-Monitor" des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, hervor. Demnach äußerten knapp 40 Prozent der Befragten Kritik am System. In Ostdeutschland ist die Skepsis mit 53 Prozent besonders hoch. Das berichtet der "Spiegel", dem die Untersuchung vorliegt.