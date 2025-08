Fast die Hälfte geht an Ausländer

Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg: Noch nie waren die Bürgergeld-Zahlungen so hoch wie heute. (Quelle: IMAGO/Ardan Fuessmann)

Unter den ausländischen Empfängern befinden sich mehrere Hunderttausend Geflüchtete aus der Ukraine . Laut Ministerium flossen rund 6,3 Milliarden Euro an diese Gruppe. Weitere 7,4 Milliarden Euro gingen an Menschen aus den acht Hauptherkunftsländern von Asylbewerbern.

AfD will Ausländer vom Bürgergeld ausschließen

Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verweist auf die deutlich erhöhten Regelsätze 2023 und 2024 sowie auf Inflationsausgleichszahlungen als Hauptursachen für den Anstieg. "Das ist also kein Trend, der absehbar so weiter gehen wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sei die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten seit Herbst 2024 rückläufig – ein möglicher Wendepunkt.

Weber betont, dass insbesondere Geflüchtete mit Startnachteilen auf dem deutschen Arbeitsmarkt konfrontiert seien. Anders als Einheimische hätten sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I und profitierten daher von den Unterstützungsmaßnahmen im Bürgergeld-System. "Wir sollten die Grundsicherung nicht als Problem begreifen, sondern als Fitmacher", sagte er. Langfristig könnten Investitionen in Qualifizierung und Sprachförderung die Sozialausgaben senken.

Beschäftigungsquote unter Ukrainern steigt

Scharfe Kritik an den AfD-Forderungen kam vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Vorstand Anja Piel warnte vor "Ausgrenzung und Hass" und betonte: "Jede und jeder hat bei uns ein Recht auf Absicherung der Existenz in der Not."