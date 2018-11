Nach geplatzter Abschiebung

Polizei lässt kranke Schwangere am Bahnhof zurück

05.11.2018, 18:02 Uhr | rew, dpa

Der Fall einer schwangeren Frau, die abgeschoben werden sollte, sorgt weiter für Aufsehen. Nach der abgebrochenen Abschiebung setzte die Polizei die Kranke allein am Bahnhof ab – in Hausschuhen.

Nach der abgebrochenen Abschiebung aus einer Klinik in Mainz hat die Polizei eine kranke und schwangere Frau mit ihrem einjährigen Sohn nach Behördenangaben allein in Pyjama und Hausschuhen am Bahnhof Hannover zurückgelassen. Die 29 Jahre alte Iranerin fuhr von dort aus nach Ingelheim in Rheinland-Pfalz zurück. Sie folgte damit der Auflage, sich wieder in ihrer Landesunterkunft in Ingelheim zu melden. Das teilte die Kreisverwaltung in Ingelheim mitteilte. "Über dieses Vorgehen muss man sich unterhalten", sagte Landrätin Dorothea Schäfer (CDU).

Nach einem Bericht der "Allgemeinen Zeitung" erließ ein Bahnmitarbeiter der Frau den für eine Fahrkarte noch fehlenden Betrag von fünf Euro und gab ihr Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Der Leiter der Ausländerbehörde des Kreises, Bernd Mißkampf, sagte, die junge Mutter habe das vorgesehene Handgeld von 100 Euro erhalten. Laut "Allgemeiner Zeitung" kostete die Fahrkarte jedoch 105 Euro.

Die Polizei holte die Frau aus ihrem Krankenbett

Der Asylantrag der Frau und ihres Mannes wurde gemäß der Dublin-Regelungen abgelehnt, weil die Familie zuerst in Kroatien registriert worden war. Polizisten hatten die 29-Jährige in der Nacht aus dem Krankenbett geholt, um sie zu einem Abschiebeflug nach Kroatien zu bringen. "Die Universitätsmedizin Mainz erachtet die Art und Weise, wie die Abschiebung vollzogen wurde, als außerordentlich bedenklich", hatte eine Sprecherin vor wenigen Tagen gesagt.

Nach der nächtlichen Fahrt von Mainz nach Hannover weigerten sich die Frau und ihr aus dem Abschiebegefängnis Ingelheim abgeholter Mann nach Angaben Mißkampfs, das Flugzeug nach Zagreb zu betreten. Der Pilot lehnte es daraufhin ab, die Familie zu befördern.







Die 29-Jährige wurde dann von der Polizei zum Bahnhof gebracht, während sie ihren Mann nach Angaben der "Allgemeinen Zeitung" wieder nach Ingelheim gefahren habe. Bereits ein erster Abschiebeversuch war Mitte September gescheitert, weil sich die Familie zur Wehr setzte.