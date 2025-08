Bis zum Freitag soll sie Fragen beantworten. Am Samstag will sich der Kreisvorstand damit dann erneut beschäftigen. "Unangemessenes oder gar rechtswidriges Verhalten dulden wir nicht", heißt es in der CDU-Erklärung." Zur einberufenen Krisensitzung am Montag war die Politikerin nicht erschienen.