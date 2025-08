Doppelt so stark wie US-Systeme

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben einen neuen Raketenwerfer erfolgreich in den USA getestet. Das gemeinsam mit dem US-Konzern Lockheed Martin entwickelte Waffensystem wurde auf der White Sands Missile Range in New Mexico erstmals mit scharfer Munition abgefeuert, teilte Rheinmetall mit.