Kolumnist und Buchautor

Jan Fleischhauer wechselt vom "Spiegel" zum "Focus"

08.05.2019, 17:41 Uhr | dpa

Nach dreißig Jahren beim "Spiegel" verlässt Kolumnist und Buchautor Jan Fleischhauer den Verlag und geht zum "Focus". Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er, er scheide nicht im Bösen.

"Spiegel"-Autor Jan Fleischhauer verlässt das Hamburger Nachrichtenmagazin nach drei Jahrzehnten und wechselt zum Burda-Verlag. "Er wird ab August für das Nachrichtenmagazin 'Focus' unter anderem als Kolumnist tätig sein", teilte das Medienunternehmen in München mit. "Außerdem wird er die Social-Media-Aktivitäten des Magazins "Focus" koordinieren.

Der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe) sagte Fleischhauer (57): "Ich wollte mal was anderes machen." Er scheide nicht im Bösen, seine Kolumne im "Spiegel" wolle er noch bis Juni weiterschreiben.

Fleischhauer ist auch als Buchautor bekannt

"Jan Fleischhauer ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands", sagte "Focus"-Chefredakteur Robert Schneider laut der Verlagsmitteilung. "Mit seinen klaren und pointierten Kommentaren wird er das Profil von 'Focus' schärfen."

Fleischhauer ist geborener Hamburger, er lebt in einem Vorort von München. Unmittelbar nach seiner Ausbildung als Journalist an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg begann er 1989 für den "Spiegel" zu arbeiten, unter anderem in Leipzig und Berlin und vier Jahre als Wirtschaftskorrespondent in New York.





Fleischhauer ist auch als Buchautor bekannt, unter anderen für "Unter Linken. Von einem, der aus Versehen konservativ wurde". Außerdem hat er über die Scheidung von seiner Frau den autobiografischen Roman "Alles ist besser als noch ein Tag mit dir" geschrieben.