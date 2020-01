Ihre Fragen an einen Bio-Bauern

Wie funktioniert eigentlich ökologische Landwirtschaft?

31.01.2020, 09:27 Uhr | cj, t-online.de

Eier von glücklichen Hühnern, die viel Raum zum Leben haben – das verspricht man sich von der ökologische Landwirtschaft. Was aber zeichnet einen Biohof aus? Stellen Sie Ihre Fragen.

Welche Voraussetzungen muss ein Betrieb erfüllen, damit er sich offiziell als Biohof bezeichnen darf? Und was macht ein Ei erst zu einem Bio-Ei? t-online.de fährt aufs Land und besucht den Kudammhof. Dort wird ökologischer Landbau betrieben. Wir wollen uns ansehen, wie ein solcher Betrieb arbeitet. Vor Ort möchten wir auch Ihre Fragen stellen. Was würden Sie gerne von dem Bio-Bauern Johannes Erkens erfahren? Schicken Sie uns Ihre Fragen per Mail an leseraufruf@t-online.de oder schreiben Sie sie in den Kommentarbereich unter diesem Artikel.

Das ist der Betrieb

Der Kudammhof liegt in Niedersachsen in einer Heide-Moorlandschaft zwischen Hannover und Celle. Friederike Schultz und Johannes Erkens bewirtschaften den Hof und kümmern sich hier um 7.000 Legehennen – in Freilandhaltung in mobilen Ställen. Auch 30 Limousinrinder halten sie auf ihren Ländereien. Nach eigener Aussage setzt der Hof auf eine artgerechte Haltung. Die Tiere sollen zu jeder Jahreszeit genügend Auslauf im Freien haben. Auch das Getreide, das als Futter dient, wird auf den eigenen Ackerflächen angebaut. Seit 1999 ist der Hof ein zertifizierter Bioland-Betrieb.