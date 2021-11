"Eine brillante Analystin"

Journalistin Bettina Gaus ist tot

01.11.2021, 15:22 Uhr | t-online

Bettina Gaus: Die Journalistin absolvierte ihre Ausbildung unter anderem an der Deutschen Journalistenschule. (Quelle: Revierfoto/Getty Images)

Die Journalistin Bettina Gaus ist nach einer kurzen, schweren Krankheit am vergangenen Mittwoch gestorben. Zuletzt kommentierte sie für den "Spiegel" jeden Donnerstag die politische Lage.



Bettina Gaus ist am 27. Oktober in Berlin nach einer schweren Krankheit gestorben. Das berichtete der "Spiegel" am Montag. "Bettina Gaus war eine unbestechliche Journalistin und eine brillante Analystin der politischen Lage", sagte "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann. "Ihre Stimme wird fehlen."

Gaus arbeitete für die Deutsche Welle (DW), die "taz" und seit Anfang April 2021 als Kolumnistin für den "Spiegel". Dort kommentierte sie jeden Donnerstag das politische Geschehen. Sie wurde 1956 in München geboren und absolvierte ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule und der Ludwig-Maximilians-Universität.