Derweil waren die Aktionen des tschetschenischen Staatschefs ein Top-Thema in Russlands unabhängigen Exilmedien. Eine Petition zur Absetzung Kadyrows als tschetschenischer Staatschef hat 200.000 Unterschriften erhalten. Die Vorfälle zeigten nun, dass "die Geographie dieser Entführungen sich ausweitet", sagte Olga Sadowskaja vom russischen Komitee gegen Folter der "New York Times". Tanya Lokshina von Human Rights Watch betont: "So zeigt Herr Kadyrow dem Kreml, dass er die Kontrolle hat."

Ist Putin verwundbar?

Einige Kritiker interpretieren das Schweigen des Kremls zu diesem Thema als Zeichen der Verwundbarkeit von Putins Regierung. "Dies deutet darauf hin, dass die Regierung im Kampf gegen Kadyrow relativ gesehen schwach ist und dass der Kreml diese Schwäche spürt und versteht", sagte Sadovskaya vom Komitee gegen Folter der "New York Times". So glauben Experten, dass Putin weiterhin nichts gegen die Entführungen unternehme, solange es niemanden aus seinem Umfeld treffe.

Ibragim Yangulbayev, Schwager der entführten Musayeva, der sich für die Unabhängigkeit Tschetscheniens einsetzt, sagte der "New York Times", Kadyrow sei ein "reines Projekt des Kremls". Er glaubt, dass Kadyrows Vorgehen durchaus im Interesse des Kremls sei. "Putin hat Kadyrow an die Macht gebracht, um Tschetschenien mit Gewalt in einem Zustand zu halten, in dem Tschetschenien überhaupt nicht an Unabhängigkeit denkt", sagte er. Deshalb würden seine Schergen "Leute entführen, die sagen, was sie denken."