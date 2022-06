Toni Hofreiter im Bundestag mit Kind auf dem Schoß

Kam im M├Ąrz 2021 zur Welt

Was f├╝r M├Ąnner in der Politik noch ungew├Âhnlich sein mag, ist f├╝r Frauen l├Ąngst nichts Neues mehr. So brachte die italienische Abgeordnete Licia Ronzulli schon im Jahr 2010 ihre kurz zuvor geborene Tochter Vittoria mit zu den Sitzungen im EU-Parlament. Seitdem nahm die Kleine regelm├Ą├čig an den Sitzungen teil.