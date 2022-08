Schwere Vorwürfe gegen NDR-Senderleitung: SPD dringt auf schnelle Aufklärung

Erst RBB, jetzt NDR: Die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender der ARD geraten immer weiter in Bedrängnis. Neueste Recherchen des "Business Insider" legen offen, dass in den vergangenen Monaten neun Angestellte des Landesfunkhauses in Kiel Missstände beim Norddeutschen Rundfunk angeprangert haben. Die Journalistinnen und Journalisten sprechen dem Redaktionsausschuss zufolge von "politischen Filtern" in der Berichterstattung und einem "Klima der Angst in der Redaktion".