Lindner zur Gasumlage: Scheuen nicht vor Korrekturen

Aktualisiert am 26.08.2022 - 00:38 Uhr

Aktualisiert am 26.08.2022 - 00:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die geplante Gasumlage sorgt für Unmut in der Ampelkoalition. Angesichts der Kritik hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner nun offen für mögliche Nachbesserungen gezeigt. "Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegen und Gewinne darauf machen", sagte der FDP-Chef am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".