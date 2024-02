Bundestagspräsidentin Bärbel Bas macht Social Media und Politiktalkshows dafür mitverantwortlich, dass das Ansehen der Politik in der Gesellschaft sinkt. "Es kommt oft nur an, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien verbal übereinander herfallen und nicht nach Kompromissen suchen", sagte Bas im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und das stößt viele Menschen ab", fügte sie hinzu.

Bas berichtete in dem Gespräch auch von der Bundestagsveranstaltungsreihe "Präsidium vor Ort", in dem Mitglieder des Bundestagspräsidiums ihre Heimatregionen besuchen. Dort wolle man "diejenigen unterstützen, die sich ehrenamtlich, in Vereinen oder in privaten Initiativen für unsere Demokratie vor Ort engagieren", so Bas. Das Format werde insgesamt gut aufgenommen. Aber: "Bei vielen Menschen kommt nur an, dass die Politik sich streitet", sagte sie mit Blick auf die Gespräche mit Bürgern.