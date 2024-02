Aktualisiert am 26.02.2024 - 11:33 Uhr

26.02.2024

Der CSU-Politiker Alois Glück ist 84 Jahre alt geworden und war fast 40 Jahre Mitglied des Bayerischen Landtags. Er war vor allem in der Umwelt- und Sozialpolitik aktiv.

Der ehemalige bayerische Landtagspräsident Alois Glück ist tot. "Heute Früh ist Glück im Alter von 84 Jahren in einer Münchner Klinik verstorben", teilte der Landtag am Montag unter Berufung auf die Familie des CSU-Politikers mit. Glück war von 1970 bis 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags und von 2003 bis 2008 Präsident des Parlaments. Im Landtag soll Glücks Lebenswerk mit einem Kondolenzbuch geehrt werden.

"Ich bin bestürzt über die Nachricht vom Tod von Alois Glück. Er war ein außergewöhnlicher Politiker, der sich jahrzehntelang vor allem in der Umwelt- und Sozialpolitik als Vordenker und Pionier einen Namen gemacht hat", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU).

Glück engagierte sich bis zuletzt ehrenamtlich

Glück gehörte dem Landtag 38 Jahre lang an. Zwölf Jahre lang – von 1974 bis 1986 – leitete er den Ausschuss für Landesentwicklung und Umweltfragen, ehe er als Staatssekretär im selben Ressort in die Staatsregierung wechselte. Als CSU-Fraktionschef stand er ab 1988 für 15 Jahre an der Spitze der Landtags-CSU.