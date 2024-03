Scharfe Kritik an geplantem TV-Duell in Thüringen

In Thüringen wird im September ein neuer Landtag gewählt. Im Vorfeld löst ein geplantes TV-Duell der Spitzenkandidaten von AfD und CDU Wirbel aus.

Ein angekündigtes Fernsehduell zwischen den Thüringer Spitzenkandidaten der CDU und der AfD , Mario Voigt und Björn Höcke , hat scharfe Kritik angestoßen. Landesinnenminister Georg Maier (SPD) und Linke-Landesvorsitzender Christian Schaft forderten Voigt am Wochenende auf, das am 11. April – dem Tag der Befreiung der NS-Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora – auf dem Nachrichtensender Welt geplante Duell abzusagen.

Wird Höcke mit dem geplanten TV-Duell aufgewertet?

Ähnlich äußerte sich Linke-Landeschef Schaft: "Wer dem Faschisten Höcke eine Bühne bietet und dann auch noch ausgerechnet am Tag der Befreiung der Thüringer Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora, der ignoriert entweder die Thüringer Geschichte oder dem ist Ego-Show wichtiger." Die Grüne-Innenpolitikerin Madeleine Henfling warf der CDU vor, so den Rechtsaußen Höcke aufzuwerten. Die CDU suggeriere damit, Höcke wäre ein normaler politischer Gegner.

Thüringen wählt am 1. September

CDU-Konferenz in Sachsen :

CDU-Konferenz in Sachsen : Auf diesen Abend hat Merz sich besonders gefreut

Nord Stream 2: Mails an Kretschmer

Jahrelange Lobbyarbeit : Nord Stream 2: Mails an Kretschmer

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. AfD und CDU sind nach letzten Umfragen derzeit die stärksten Parteien im Freistaat. Die Partei von Höcke wird in Thüringen vom Landesamt für Verfassungsschutz bereits seit geraumer Zeit als gesichert rechtsextrem eingestuft.