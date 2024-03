Ministerin Lisa Paus im Podcast "Das böse Erwachen kommt auf jeden Fall" Von t-online , lfr 09.03.2024 - 10:24 Uhr Lesedauer: 1 Min. Frauen verdienen im Schnitt immer noch weniger als Männer. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hat einen Appell an alle Frauen. (Quelle: Frank Hammerschmidt/dpa) News folgen

Zwei Monate arbeiten Frauen durchschnittlich unbezahlt, während Männer volles Gehalt bekommen. Was es für eine Wende in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik braucht, diskutieren wir mit Familienministerin Lisa Paus im Podcast.

Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen verharrt seit Jahren bei 18 Prozent. So viel verdienen Männer pro Stunde durchschnittlich mehr als Frauen. Umso höher das Alter, desto weiter klafft der Wert auseinander. Doch warum wird dieser sogenannte Gender Pay Gap in einem so wohlhabenden, zukunftsgerichteten Land wie Deutschland nicht endlich kleiner? Wer trägt dabei die Verantwortung? Sind es die Arbeitgeber, die Politik oder die Gesellschaft selbst? Und was tut die Bundesregierung dagegen?

Das besprechen Moderatorin Lisa Fritsch und t-online-Chefredakteur Florian Harms in dieser Podcastfolge mit Familien- und Frauenministerin Lisa Paus. Anlässlich des Equal Pay Days und Internationalen Frauentags in dieser Woche hat die Ministerin einen klaren Appell an alle Frauen. Hören Sie hier in die Podcastfolge hinein:

