Nach Bauernprotesten: EU-Kommission will Umweltregeln lockern

Aktualisiert am 15.03.2024 - 18:12 Uhr

Aktualisiert am 15.03.2024 - 18:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

EU-Kommission will Umweltregeln lockern

In vielen EU-Staaten demonstrieren seit Wochen Landwirte. Nun reagiert die EU-Kommission.

Nach heftigen Bauernprotesten will die EU-Kommission gelockerte Umweltauflagen f├╝r Landwirte erlauben. Dabei geht es unter anderem um die Regeln f├╝r Brachfl├Ąchen, wie die Br├╝sseler Beh├Ârde am Freitagabend mitteilte. Gemeint sind etwa Standards, die f├╝r den guten landwirtschaftlichen und ├Âkologischen Zustand von Fl├Ąchen sorgen sollen. Grunds├Ątzlich m├╝ssen sich Landwirte an diese halten, um von den milliardenschweren EU-Agrarsubventionen zu profitieren.