Der AfD-Landrat für den Kreis Sonneberg , Robert Sesselmann, ist offenbar in einer Beziehung mit einer langjährigen rechtsextremen Aktivistin. So soll Angela S. bei Neonazi-Konzerten mitgewirkt haben und extrem rechte Demos organisiert haben, berichtet die "Bild"-Zeitung, nachdem das Rechercheportal "Jena-SHK" die Verbindung der beiden aufgedeckt hatte.

Sesselmanns Freundin: Wohl Holocaust verharmlost und Hitlergruß gezeigt

S. war laut des Berichts in der rechten und rechtsextremen in verschiedenen Rolle aktiv. So war sie 2017 eine der Organisatorinnen des Pegida-Ablegers Thügida und trat als Rednerin für die Partei Die Rechte auf. Sie selbst war offenbar Mitglied der NPD und an der Organisation von rechtsextremen Festivals beteiligt.