Drei Osteuropäer wegen Spionage in Deutschland festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch einen Ukrainer, einen Armenier und einen Russen festgenommen. Die Festgenommenen sollen in Deutschland für einen ausländischen Geheimdienst gearbeitet haben. Das meldet der Generalbundesanwalt in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Konkret sollen die Beschuldigten im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes einen in Deutschland lebenden Ukrainer beschattet haben. Am Tag der Festnahme sollen sie ein Café in Frankfurt am Main beobachtet haben, in dem sich der Ukrainer aufgehalten hatte.