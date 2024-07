Nach Angriff auf Fußballspiel Luftschlag in Beirut: Hisbollah-Kommandeur offenbar am Leben Von t-online , dpa , reuters , mak Aktualisiert am 30.07.2024 - 20:35 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen Angriff in Beirut: Videos zeigen die Trümmer. (Quelle: reuters) Kopiert News folgen

Israels Militär bestätigt einen Angriff auf einen Hisbollah-Kommandeur in Beirut. Der Luftschlag ist offenbar eine Reaktion auf den Beschuss einer Ortschaft auf den Golanhöhen.

Drei Tage nach einem tödlichen Raketenangriff auf den Golanhöhen hat Israel in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen "gezielten Angriff" auf einen Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah ausgeführt. Das berichtet die israelische Armee.

Zuvor war im Süden Beiruts eine Explosion zu hören. Bilder in sozialen Medien zeigen ein zerstörtes Mehrfamilienhaus sowie Schutt und Rauch. Verteidigungsminister Joav Galant schrieb auf der Plattform X, die Hisbollah habe eine "rote Linie" überschritten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der Kommandeur sei "für die Ermordung der Kinder von Madschdal Schams und zahlreicher anderer israelischer Zivilisten verantwortlich", hieß es in einer Erklärung der Armee. Bei dem Einschlag einer aus dem Libanon abgefeuerten Rakete auf den Golanhöhen waren nach israelischen Angaben mindestens zwölf Kinder und Jugendliche getötet worden.

Bei dem israelischen Beschuss am Dienstag sind einem Medienbericht und Sicherheitskreisen zufolge eine Frau gestorben, sieben weitere Personen wurden verletzt. Ob der Hisbollah-Kommandeur bei dem Angriff getötet wurde, ist bisher nicht bekannt. In Sicherheitskreisen hieß es jedoch, er habe den Angriff überlebt. Laut Medienberichten handelt es sich um Muhsin "Fuad" Shukr, einen Berater des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah. Shukr soll seit mehr als 40 Jahren in der Miliz aktiv sein, heißt es weiter.

Im Jahr 1983 soll er einen Anschlag auf eine Militärbasis in Beirut geplant haben, bei dem 241 US-Soldaten starben. Das US-Außenministerium hatte eine Belohnung von bis zu fünf Millionen US-Dollar für Hinweise ausgeschrieben, die zu seiner Ergreifung führten.

Hisbollah zeigt sich solidarisch mit Hamas

Bereits am Nachmittag war bei einem Raketenangriff auf den Norden Israels nach Angaben von Rettungskräften ein Zivilist getötet worden. Zuvor hatte es in Ortschaften an der Grenze zum Libanon Raketenalarm gegeben.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs kommt es in der israelisch-libanesischen Grenzregion immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah. Die Schiitenmiliz handelt nach eigenen Aussagen in Solidarität mit der Hamas: