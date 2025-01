600 Betroffene des Magdeburger Anschlags angeschrieben

Aktualisiert am 13.01.2025 - 16:17 Uhr

Aktualisiert am 13.01.2025 - 16:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sachsen-Anhalts Justizministerin (mitte): "Wir stehen mit der Hilfe erst am Anfang." (Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/dpa-bilder)

Dreieinhalb Wochen nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zieht der Bundesopferbeauftragte Roland Weber eine positive Zwischenbilanz. Bislang seien mehr als 600 betroffene Menschen angeschrieben und über Hilfsangebote informiert worden, sagte Weber in Magdeburg . Im Gegensatz zum Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz sei es gelungen, "sehr, sehr schnell Kontakt zu den Betroffenen herzustellen", betonte er.

Weber: Anschlag ist in seiner Dimension beispiellos

Für die Koordination und Abstimmung der beteiligten Stellen gab es in der Landeshauptstadt zum zweiten Mal einen Runden Tisch. "Der Anschlag ist in seiner Dimension beispiellos in der jüngeren Vergangenheit unseres Landes", sagte Weber. Die Bundesrepublik dürfte und werde die Betroffenen nicht allein lassen.