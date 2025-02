SPD erhält Millionenspende in Form von Wahl-Clips

Aktualisiert am 07.02.2025 - 11:34 Uhr

Nicht nur mit Plakaten, auch in sozialen Medien wird für die Parteien geworben. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Wahlkampfzeit ist Hochzeit für Parteispenden. Die SPD erhält eine ungewöhnliche: Videoclips mit Millionenwert. Eine Agentur will damit nach eigener Aussage die Demokratie stärken.

Eine Kampagnenagentur will in den sozialen Netzwerken mit Videoclips Wahlwerbung für die SPD machen. Die Agentur Media Force zeigte ihre Aktion dem Bundestag als Parteienspende an - sie hat demnach einen Wert von 1,5 Millionen Euro. Zuerst hatte darüber der "Spiegel" berichtet.