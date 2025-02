Weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl ringen die Parteien um jeden Prozentpunkt – die Union bleibt in den Umfragen aber mit Abstand vorn. In einer neuen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov geben wie in der Vorwoche 29 Prozent der Befragten an, CDU/CSU wählen zu wollen – die SPD bekäme derzeit mit 16 Prozent zwei Prozentpunkte weniger.