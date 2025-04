Aktualisiert am 03.04.2025 - 06:41 Uhr

Aktualisiert am 03.04.2025 - 06:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ursula von der Leyen hat sich bei einer Pressekonferenz am frühen Donnerstagmorgen zu dem neuen Zollpaket der US-Regierung geäußert. "Die Weltwirtschaft wird massiv leiden", sagte die EU-Kommissionspräsidentin bei einem Besuch in der usbekischen Stadt Samarkand. Die Zölle seien das "Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen".