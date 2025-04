Im vergangenen Jahr wurden 212 Autobahnbrücken modernisiert

Ambitionierter Plan von 2022

Nach einem 2022 vorgestellten Programm sollten 4.000 von insgesamt 28.000 Autobahnbrücken vorrangig erneuert werden. Das konkrete Ziel: Pro Jahr sollten 400 Brücken saniert werden. "Die Autobahn GmbH des Bundes strebt an, die Anzahl der notwendigen Planungen deutlich zu erhöhen, so dass in den nächsten Jahren wesentlich mehr Bauwerke modernisiert werden können", schreibt das Bundesverkehrsministerium jetzt in seiner Antwort an Verlinden, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dies setze allerdings eine auskömmliche Finanzierung voraus.