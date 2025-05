"Trump hat ihnen Elektroschock verpasst"

Donald Trump hält seit über 100 Tagen im Amt erneut die Welt in Atem. Der ehemalige Botschafter in den USA, Wolfgang Ischinger, wirbt für einen souveräneren Umgang mit dem US-Präsidenten und setzt Hoffnungen in Friedrich Merz.

Wolfgang Ischinger, langjähriger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemals deutscher Botschafter in den USA , mahnt jedoch im Umgang mit der Trump-Administration mehr Dialog und weniger Alarmismus an. Im Interview spricht er darüber, dass für Deutschland unter dem kommenden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Möglichkeit besteht, einen Stimmungswechsel in den transatlantischen Beziehungen einzuleiten.

Natürlich – und das heißen wir ja auch nicht gut. Klar: Es gibt innenpolitisch in den USA eine ganze Reihe von Vorgängen, die mich als Bürger besorgen. Aber als Außen- und Sicherheitspolitiker ist die Frage, die ich mir stelle: Was kann Europa, was kann Deutschland tun, um an den transatlantischen Beziehungen zu arbeiten? Es gibt Stimmen in Europa, die das transatlantische Verhältnis bereits für endgültig verloren halten und die die USA nicht länger als Partner begreifen. Die sagen, dass Europa nun völlig auf sich selbst gestellt sei. Das würde ich so nicht stehen lassen und in Teilen relativieren wollen. Fakt ist doch: Angesichts unserer außen- und verteidigungspolitischen Defizite bleibt unsere strategische Abhängigkeit von den USA ganz erheblich.