Man muss wirklich kein Verschwörungsfanatiker sein, um festzustellen: Dieser Zeitpunkt ist kein Zufall. An einem Brückentag, an dem die halbe Republik radelt oder im Biergarten sitzt, veröffentlicht der Verfassungsschutz seinen lange erwarteten politischen Schiedsspruch über die AfD und erklärt sie in toto für gesichert rechtsextrem. Mit diesem Timing versucht das Amt erkennbar, so weit wie möglich unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit und Kritik zu bleiben, denn auch die meisten Nachrichtenredaktionen arbeiten an diesem Freitag zwischen dem 1. Mai und dem Sommerwochenende mit geringen Personalbesetzungen. Die Medien sind vielleicht nicht gerade die vierte Gewalt, aber ihre Kontrollfunktion hat zumindest indirekt Verfassungsrang. Insofern versuchen die Verfassungsschützer das einzudämmen, was das Grundgesetz gleich in Artikel 5 ausdrücklich festschreibt.