Klingbeil: Debatte um Esken ist «beschämend»

Aktualisiert am 04.05.2025 - 00:01 Uhr

Aktualisiert am 04.05.2025 - 00:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

SPD-Chef Klingbeil nimmt die viel kritisierte Co-Parteivorsitzende Esken in Schutz. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

SPD-Chefin Esken muss aus der eigenen Partei Kritik einstecken. Co-Chef Klingbeil nimmt sie in Schutz - mit deutlichen Worten.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat den parteiinternen Umgang mit seiner Co-Chefin Saskia Esken kritisiert. "Ich erlebe jetzt seit Tagen eine öffentliche Debatte über Saskia Esken. Das ist ein Stil, den ich in der SPD überhaupt nicht mag, wo ich immer dafür gekämpft habe, dass es den nicht gibt", sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag". "Ich finde es beschämend, wie Diskussionen in den letzten Wochen gelaufen sind."