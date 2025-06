Der Bundestag hat noch vor der schwarz-roten Regierungsübernahme den Weg für neue Schulden freigemacht. Diesen Spielraum will die Koalition schon in diesem Jahr ausnutzen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will innerhalb von zwei Jahren neue Schulden in Höhe von 170 Milliarden Euro aufnehmen. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 hervor, den das Kabinett von Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstag beschließen will. Laut den Plänen, die t-online vorliegen, sollen allein in diesem Jahr 81,8 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen werden. Für 2026 sind weitere 89,3 Milliarden Euro eingeplant. Hinzu kommen Kredite aus zwei Sondervermögen für Infrastruktur, Klimaschutz und die Bundeswehr, die den Schuldenstand noch deutlich erhöhen.