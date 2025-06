14-jähriger Kölner unter Terrorverdacht: Er soll Anschlag geplant haben

Er soll IS-Propaganda verbreitet und die Absicht geäußert haben, im Dezember 2025 einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Köln zu verüben. Derzeit laufen Untersuchungen, der Schüler befindet sich in Polizeigewahrsam. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Die Ermittler sollen durch sein TikTok-Profil auf den 14-Jährigen aufmerksam geworden sein, berichtet die "Bild" weiter. Bislang sei er nicht polizeilich in Erscheinung getreten, habe aber auf der Social-Media-Plattform Videos mit IS-Bezug veröffentlicht. Auch habe er seinen arabischen Benutzernamen sinngemäß in "Selbstmordattentäter/Märtyrer" geändert, dazu soll er "Marschiere zum Tod!" geschrieben haben, berichtet die "Bild" weiter.

Herbert Reul: "Ist ungeheuerlich"

Soziale Medien seien Brandbeschleuniger für Extremismus, so Reul weiter. TikTok sei längst nicht mehr nur Bühne für Tänze, "sondern Brutkasten für Extremismus geworden", so Reul. "Dort passiert Radikalisierung in Echtzeit – auf dem Smartphone, in der Hosentasche. Wir müssen auch diese Kanäle besser im Blick haben. Heißt auch: Die Plattformanbieter stärker in die Pflicht nehmen. Ich bin froh, dass unsere Sicherheitsbehörden frühzeitig eingegriffen haben."