Da war selbst der Moderator überrascht: Eigentlich sollte Juso-Chef Philipp Türmer am Freitagmorgen um 7.15 Uhr ein Interview im Deutschlandfunk geben – doch war offenbar nicht erreichbar. Zumindest sagte Moderator Dirk-Oliver Heckmann on air, Türmer gehe nicht ans Telefon. Er musste dann mit einem anderen Interview überbrücken.

Gegen 7.45 Uhr hat es dann doch noch geklappt, das Interview wurde nachgeholt. "Wir waren eigentlich vor einer halben Stunde verabredet, da hat es nicht geklappt. Jetzt haben wir ihn am Telefon", kündigte Heckmann seinen Gast an. Türmer entschuldigte sich für die Verspätung.

Harsche Kritik an Plänen der Bundesregierung

In dem Deutschlandfunk-Interview äußerte Türmer scharfe Kritik an den Plänen zur Aussetzung des Familiennachzugs, über die am Freitag der Bundestag debattiert. "Wir als Jusos halten das für falsch", sagte Türmer am Freitagmorgen im Deutschlandfunk. Der eingeschlagene Kurs sei zudem schädlich für die Integration der Menschen, die bereits im Land seien. "Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass uns gerade dieser Familiennachzug total wichtig ist."