Der "befreundete Staat": Deutschland

Das ist nicht ganz ohne Ironie, denn in dem Park ist L., um genau das zu tun, was er sonst eigentlich zu verhindern helfen soll: Er will streng geheime Informationen an einen fremden Nachrichtendienst weitergeben. Davon sind US-Ermittler seit Wochen überzeugt, wie aus US-Gerichtsdokumenten hervorgeht, die t-online vorliegen. Die DIA hat ihn am Arbeitsplatz in Washington videoüberwacht, das FBI hat ihn observiert – und ihn als fremde Agenten getarnt per Chat genau zu jenem "toten Briefkasten" im Arlington Park gelotst, in den er schließlich einen USB-Stick werfen wird.