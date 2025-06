Julia Klöckner ist erst seit Kurzem Bundestagspräsidentin. Schon mehrmals hat sie in Debatten eingegriffen und sogar Abgeordnete aus dem Saal geworfen. Was darf sie?

Weil er eine Baskenmütze trug, musste der Linkenabgeordnete Marcel Bauer den Plenarsaal des Bundestags verlassen, hatte die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner entschieden. Auch Bauers Parteigenossin Cansın Köktürk flog raus, und zwar weil sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Palestine" trug, also zu deutsch "Palästina".

Was für die einen die Wahrung der Ordnung und der Debattenkultur sein mag, ist für die andere einfach nur überzogen. Köktürk beschwerte sich nach ihrem Rauswurf, dass ihr T-Shirt Anlass für Ärger sei, während Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) kein Wort über das Leid der Palästinenser im Gazastreifen verloren habe.

Doch was sind eigentlich die Aufgaben der Bundestagspräsidentin, was darf sie und was nicht?