Nach Kritik an einem Video zu der aktuellen humanitären Katastrophe in Gaza rudert die Chefin der Grünen-Jugend Jette Nietzard zurück. In einem Instagram-Post schreibt sie, dass sie sich "offen und ehrlich" entschuldigen wolle: "Vor allem bei Jüdinnen und Juden in Deutschland". In dem inzwischen gelöschten Video, das auf der Instagram-Seite der "Grünen Jugend" veröffentlicht wurde, hatte sie zuvor erklärt: "Über 50.000 PalästinenserInnen und 1200 Israelis sind bei militärischen Operationen umgekommen."