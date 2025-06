Aktualisiert am 06.06.2025 - 15:59 Uhr

Aktualisiert am 06.06.2025 - 15:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Die SPD ist in einer Umfrage abgesackt. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die aktuelle Regierungskoalition aus Union und SPD kommt auch im neuen "Politbarometer" nicht auf eine Mehrheit. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde sich die CDU/CSU laut der am Freitag veröffentlichten ZDF-Umfrage leicht auf 27 Prozent verbessern – das ist ein Punkt mehr als in der vorangegangenen Umfrage. Der Koalitionspartner SPD verschlechtert sich um einen Punkt und kommt auf 15 Prozent. Damit hätte die Koalition derzeit keine Mehrheit.