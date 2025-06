Mehrzahl der Städte liegt bei Inklusion zurück

Behinderte stoßen auf viele Barrieren - wie hier in Dresden arbeiten viele Kommunen aber an Verbesserungen. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Konkret geht es darum, ob es in Kommunen genug barrierefreie Wohnungen für Menschen mit Behinderungen und Ältere gibt. Es geht zudem um die Zugänglichkeit von Schulen und Ämtern für alle. Weiter sei das Vorhandensein von Unterstützungsdiensten - etwa für Mobilität - für Betroffene zentral, um ein selbstbestimmtes Leben umfassend zu ermöglichen, so die Wissenschaftler.

Wann ist Inklusion erfolgreich?

Mehr Inklusion gelinge in Kommunen, so Rohrmann, wenn sie genug Personal und Geld dafür bereitstellen. Barrierefreiheit solle bei der Planung von öffentlichen Gebäuden, Straßen oder digitalen Angeboten von Anfang an berücksichtigt werden. Menschen mit Behinderungen sollten zudem eingebunden werden. Der Forscher sagt aber: "Angesichts knapper Kassen zögern viele Kommunen bei Investitionen in Barrierefreiheit."