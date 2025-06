Ein Gericht in Hessen ahndet Folterverbrechen in Syrien. Ein syrischer Arzt muss lebenslang ins Gefängnis. Grundlage bildet ein besonderes Prinzip des Völkerrechts.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat einen aus Syrien stammenden Arzt wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Es stellte am Montag auch die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Eine Haftentlassung nach 15 Jahren ist demnach nicht möglich.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Alaa M. in den Jahren 2011 und 2012 als Mediziner in Militärkliniken des syrischen Regimes von Baschar al-Assad Patienten in Homs und Mezzeh gefoltert hatte. Unter anderem soll er Knochenbrüche ohne Narkose operiert haben.