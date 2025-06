Auch für seine Frau und viele in seinem Umfeld würde sich dann "die Grundsatzfrage stellen, ob man sich dies antun möchte", fügte er hinzu. Ins Ausland auswandern müsse er nicht, sagte Haseloff der Zeitung, er habe Familie in ganz Deutschland.

Sachsen-Anhalt wählt am 6. September 2026 einen neuen Landtag. Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident. Er leitet eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Bei der Bundestagswahl im Februar erreichte die CDU in Sachsen-Anhalt gerade einmal 19,2 Prozent der Zweitstimmen (deutschlandweit 28,5 Prozent). Bei der AfD hingegen lasen sich die Ergebnisse gegensätzlich. Bundesweit erhielt die in Teilen rechtsextreme Partei 20,8 Prozent, in Sachsen-Anhalt hingegen 37,1 Prozent der Zweitstimmen.