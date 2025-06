Der israelische Regierungschef warf der iranischen Führung vor, dass sie ein halbes Jahrhundert lang den Nahen Osten "terrorisiert" habe. "Der Iran will einen ewigen Krieg, und sie bringen uns an den Rand eines Atomkriegs." Israel wolle dies verhindern. Das sei allerdings nur möglich, wenn man sich "den Mächten des Bösen" entgegenstelle.

Auswärtiges Amt organisiert Charterflug für Deutsche

Das Auswärtige Amt organisiert einen Charterflug von der jordanischen Hauptstadt Amman aus, damit Deutsche in Israel ausfliegen können. Eine Ministeriumssprecherin sagte, dieser erste Sonderflug solle am Mittwoch starten. "Auf der Krisenvorsorgeliste Elefand registrierte Deutsche in Israel wurden über diese Möglichkeit und die Modalitäten informiert", sagte die Sprecherin weiter.

Zuvor hatte das Ministerium alle Deutschen in Israel, dem Iran und angrenzenden Staaten aufgefordert, sich in die Elefand-Liste einzutragen, die Sie hinter diesem Link finden. Damit können die deutschen Auslandsvertretungen im Notfall schnell Kontakt zu den Menschen aufzunehmen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte in Berlin, derzeit hätten sich knapp 4.000 Deutsche in Israel bei Elefand registriert, die Zahl steige. Im Iran seien knapp 1.000 Deutsche eingetragen. Konkrete Pläne für Evakuierungen gebe es derzeit nicht, man halte sich aber alle Optionen offen, sagte der Sprecher.